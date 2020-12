Fonti rinnovabili | boom nei prossimi 30 anni | lo studio ‘Electrify Italy' di Fondazione Enel | Politecnico di Torino e MIT

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dicembre 2020 - L'utilizzo dicrescerà velocemente nei30e avrà notevoli impatti positivi sull'ambiente e sulla qualità della vita delle persone, determinando una riduzione dei costi energetici e della spesa sanitaria grazie al minor inquinamento dell'aria. Questi i principali risultati dello“Electrify- Un triangolo elettrico per la transizione energetica”, realizzato dadie Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Information and Decision Systems con l'obiettivo di valutare e quantificare i benefici ambientali, economici e sociali per il Paese derivanti dalla transizione energetica e dal processo di graduale ...