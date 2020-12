“Fondi Ue solo per salvare animali carini” Lo studio che svela l’ipocrisia animalista

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Fondi per la salvaguardia delle specie protette: sì, mase riguardanocarini, pelosetti, fiabeschi o comunque popolari, con «carisma mediatico» o legati a un particolare immaginario o retaggio. E gli vengono destinati finanziamenti a pioggia, anche nei casi in cui non vi è un reale rischio di estinzione. Gli invertebrati, gli insetti, i brutti e/o invisibili del regno animale rimangono al fanalino di coda. Fondi Ue percarini, briciole per gli invertebrati E’ il curioso – ma tutto sommato scontato – risultato di unocondotto dal team dell’italiano Stefano Mammola per la Royal Society di Biologia di Londra. Mammola, analizzando approfonditamente i fondi stanziati dal programma «EU’s Life» dal 1992 al 2018, ha scoperto che la maggior parte dei fondi del programma Ue per la ...

LegaSalvini : ????IL GOVERNO DESTINA SOLO 9 MILIARDI DI € DEI FONDI EUROPEI ALLA SANITÀ. ++ MA SCHERZANO? ++ - IlPrimatoN : I fondi Ue destinati solo a poche specie di vertebrati 'pelosi' e accattivanti. Briciole per invertebrati e crostac… - AMarco1987 : Il decisionismo flemmatico è finito, Conte scopre di essere solo e circondato - tigrelt : RT @DavelloStefano: #Conte: “Nessun potere sottratto ai ministri, coinvolgeremo tutti sulla gestione dei fondi del #RecoveryFund” Ancora s… - VitoLongo4 : @MarcoKris87 @LGmarangon Ma che sta dicendo, mi scusi? Dovremmo appaltare la responsabilità di 10 finanziarie ad un… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fondi solo

Fortune Italia

Anche gli invertebrati finiscono discriminati: "Fondi solo per salvare i mammiferi carini" Lo studio: orsi e lupi meno a rischio, ma la loro tutela catalizza più risorse Alberto Milan - Gio, 10 ...L’83% concorda o concorda decisamente che l’UE dovrebbe riallocare gli attuali fondi per l’agricoltura per supportare una transizione verso l’abbandono dei sistemi in gabbia per gli animali negli allevamenti e solo l’8% non concordava o non concordava decisamente.Trova fondi ed ETP in base alla correlazione Una buona asset allocation può diventare anche un buon portafoglio solo se si scelgono i giusti strumenti di investimento. Nonsolofondi può suggerire automaticamente fondi ed Etf all’interno di un vasto database che conta migliaia di prodotti e che può essere arricchito su richiesta degli utenti.