Flc Cgil Sicilia | necessario avere un insegnante di sostegno per ogni alunno

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Comunicato Flc- “Lo Stato non fa abbastanza per garantire agli alunni con disabilità il diritto all’istruzione, soprattutto nel Mezzogiorno. La pandemia poi ha aggravato la situazione”. L'articolo .

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria provinciale Flc Cgil inviata al sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza n° 137 del 7 dicembre scorso, avente ...MANTOVA, 10 dic. - Il prossimo 7 gennaio, secondo quanto previsto dal Governo nell'ultimo Dpcm, ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori. In questa fase sarà garantito il rientro in ...