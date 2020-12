Flash e Zagor insieme, arriva il fumetto frutto dell’accordo Bonelli e DC Comics (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo Batman e Dylan Dog costretti a collaborare per fronteggiare le loro nemesi, Joker e Xabaras, (un’avventura scritta da Roberto Recchioni) arriva il nuovo fumetto frutto dell’accordo del 2018 tra la Sergio Bonelli Editore e la DC Comics, questa volta il team up coinvolge Zagor e Flash. La Bonelli aveva mostrato le copertine del numero 0 annunciando la sua pubblicazione, ora, il 10 dicembre è in edicola lo storico fumetto. Il titolo dell’albo è La scure e il fulmine per 32 pagine a colori con una storia scritta da Giovanni Masi e Mauro Uzzeo e disegnata da Davide Gianfelice. Si tratta quindi del secondo crossover della casa editrice di Tex che consente agli eroi Bonelliani di incontrare quelli ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo Batman e Dylan Dog costretti a collaborare per fronteggiare le loro nemesi, Joker e Xabaras, (un’avventura scritta da Roberto Recchioni)il nuovodel 2018 tra la SergioEditore e la DC, questa volta il team up coinvolge. Laaveva mostrato le copertine del numero 0 annunciando la sua pubblicazione, ora, il 10 dicembre è in edicola lo storico. Il titolo dell’albo è La scure e il fulmine per 32 pagine a colori con una storia scritta da Giovanni Masi e Mauro Uzzeo e disegnata da Davide Gianfelice. Si tratta quindi del secondo crossover della casa editrice di Tex che consente agli eroiani di incontrare quelli ...

MaxCarbonaro : Nelle edicole da oggi il team up #Zagor - #Flash perché la @Bonelli_Editore guarda in grande - badtasteit : Flash/Zagor: le prime tavole di Davide Gianfelice per il crossover #Bonelli/DC - fumettologica : “Zagor/Flash”: un po’ di pagine in anteprima - FumodiChina : RT @comicus_it: Un po' di pagine da Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine in uscita oggi: - comicus_it : Un po' di pagine da Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine in uscita oggi: -

Ultime Notizie dalla rete : Flash Zagor Anteprima di Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine Comicus Anteprima di Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine

È disponibile da oggi Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine, l'albo di 32 pagine scritto da Mauro Uzzeo e Giovanni Masi per i disegni di Davide Gianfelice, che anticipa la miniserie con i due personagg ...

La Scure e il Fulmine: alcune pagine del numero zero di Zagor/Flash

Sergio Bonelli Editore ha presentato alcune pagine del numero zero di La Scure e il Fulmine, crossover tra i personaggi di Zagor e Flash.

“Zagor/Flash”: un po’ di pagine in anteprima

Bonelli ha presentato in anteprima alcune pagine del numero zero di "Zagor/Flash", di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Davide Di Gianfelice.

È disponibile da oggi Flash/Zagor 0: La scure e il fulmine, l'albo di 32 pagine scritto da Mauro Uzzeo e Giovanni Masi per i disegni di Davide Gianfelice, che anticipa la miniserie con i due personagg ...Sergio Bonelli Editore ha presentato alcune pagine del numero zero di La Scure e il Fulmine, crossover tra i personaggi di Zagor e Flash.Bonelli ha presentato in anteprima alcune pagine del numero zero di "Zagor/Flash", di Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Davide Di Gianfelice.