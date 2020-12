Fiorentina Women, impresa sfiorata in Champions League: 2-2 con lo Slavia Praga (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Fiorentina ha pareggiato 2-2 contro lo Slavia Praga nella gara di andata dei sedicesimi della Women's Champions League. Leggi su 90min (Di giovedì 10 dicembre 2020) Laha pareggiato 2-2 contro lonella gara di andata dei sedicesimi della's

FiorentinaUno : ACF WOMEN, Fiorentina-Slavia Praga, Sabatino: 'Adesso andremo a Praga cercando di qualificarci'. -… - ilnapolionline : WOMEN'S CHAMPIONS - Fiorentina-Slavia Praga 2-2, pari in extremis per le ragazze di Cincotta -… - FiorentinaUno : ACF WOMEN, Fiorentina-Slavia Praga 2-2: Termina in pareggio il match delle ragazze viola - - FiorentinaUno : ACF WOMEN, Fiorentina-Slavia Praga: 1-1 alla fine del primo tempo - - MariaC08220254 : @8Carmy8 @SkySport Ma anche voi partecipate? Le italiane in una qualificazione alle fasi finali la Juventus Women… -