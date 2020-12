Finisce l'era Cattelan: dopo 10 anni X Factor lo vince lui. Le pagelle della finale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Casadilego vince l’edizione 2020 di X Factor. Ma questo trionfo, quotato fin dal principio, è stato inevitabilmente oscurato dall’addio di Alessandro Cattelan. A sorpresa il conduttore ha salutato il talent show di Sky e, visibilmente commosso, si è congedato dopo dieci stagione di altissimo livello in cui si è confermato il miglior conduttore italiano della sua generazione. La gara giunge al termine con i Little Pieces of Marmelade che - da outsider - conquistano un secondo posto che per le band rock è solitamente un miraggio irrealizzabile. Tutto merito di Manuel Agnelli che in questa finale ha dato anima e corpo (in tutti i sensi) con uno show mozzafiato. Blind, nonostante il disco d’oro conquistato, si deve accontentare del terzo posto dopo un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Casadilegol’edizione 2020 di X. Ma questo trionfo, quotato fin dal principio, è stato inevitabilmente oscurato dall’addio di Alessandro. A sorpresa il conduttore ha salutato il talent show di Sky e, visibilmente commosso, si è congedatodieci stagione di altissimo livello in cui si è confermato il miglior conduttore italianosua generazione. La gara giunge al termine con i Little Pieces of Marmelade che - da outsider - conquistano un secondo posto che per le band rock è solitamente un miraggio irrealizzabile. Tutto merito di Manuel Agnelli che in questaha dato anima e corpo (in tutti i sensi) con uno show mozzafiato. Blind, nonostante il disco d’oro conquistato, si deve accontentare del terzo postoun ...

Durante la finale della quattordicesima edizione di «X Factor», Alessandro Cattelan annuncia il suo addio dal programma di Sky Uno che ha brillantemente condotto per 10 anni: «È arrivato il momento di ...

