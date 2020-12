Film Stasera in Tv – Wonder – Trailer | Dove vederlo ed orario

Leggi su giornal

(Di giovedì 10 dicembre 2020)in tv il. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Stephen Chbosky con Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson nei ruoli principali. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio.– Trama August “Auggie” Pullman è un bambino di 10 anni con una malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini, e gli fanno visitare la Beecher Prep School. Una volta a scuola Auggie si rivela un buon ...