Festival di Sanremo 2021, concorrente annunciato non ci sarà? Ecco di chi si tratta… (Di giovedì 10 dicembre 2020) In attesa del 17 dicembre, data in cui avremo la lista definitiva dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021, sono trapelati in rete i pronostici sui possibili concorrenti. Ancora non sappiamo il numero effettivo dei cantanti in gara, ma si parla di una cifra che oscilla tra i 22 e i 24 in totale. Tuttavia, fra di loro, pare che sia stato smentito uno dei grandi nomi spuntati nelle ultime ore: Valeria Marini. Festival di Sanremo 2021, Valeria Marini ci sarà? Dagospia aveva sganciato la bomba da poco. Come era stato riportato, infatti, Valeria Marini avrebbe presentato la propria candidatura per partecipare al Festival di Sanremo 2021. Non si tratterebbe della prima esperienza in ambito musicale per la showgirl

