Ferrari shock: Camilleri si dimette per motivi personali (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louis Camilleri lascia la Ferrari. Una decisione personale, inattesa, improvvisa. L'amministratore delegato si è dimesso con effetto immediato. La Ferrari ha annunciato con una nota ufficiale dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Louislascia la. Una decisione personale, inattesa, improvvisa. L'amministratore delegato si è dimesso con effetto immediato. Laha annunciato con una nota ufficiale dell'...

