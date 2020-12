Ferrari, Binotto salta il GP Abu Dhabi: non sta bene, ma è negativo al coronavirus (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mattia Binotto salta il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, l’ultimo appuntamento stagionale del Circus. Il team principal della Ferrari, infatti, sta facendo rientro a Maranello dagli Emirati Arabi in quanto non si sente particolarmente bene. Il malessere, però, non è da addebitare a un contagio di coronavirus, visto che i due tamponi ai quali è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Le sue funzioni saranno interpretate ancora una volta dal direttore sportivo Laurent Mekies. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Mattiail Gran Premio di Abudi Formula 1, l’ultimo appuntamento stagionale del Circus. Il team principal della, infatti, sta facendo rientro a Maranello dagli Emirati Arabi in quanto non si sente particolarmente. Il malessere, però, non è da addebitare a un contagio di, visto che i due tamponi ai quali è stato sottoposto hanno dato esito. Le sue funzioni saranno interpretate ancora una volta dal direttore sportivo Laurent Mekies. SportFace.

SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - Graftechweb : Mattia Binotto non sarà ad Abu Dhabi questo fine settimana. Si è sentito male ma non è Covid 19 è in viaggio per il… - News_Auto_cars : F1, Binotto: “Leclerc può diventare un ‘leader’ per la Ferrari - Graftechweb : F1, Binotto: “Leclerc può diventare un ‘leader’ per la Ferrari - newseffe1 : F1, Binotto: “Leclerc può diventare un ‘leader’ per la Ferrari -