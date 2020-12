Fermate Metro B Garbatella e San Paolo, una denuncia dopo controlli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – controlli da parte della Polizia di Stato presso le Fermate della Metro B e della linea ferroviaria Roma-Lido nella zona della Cistoforo Colombo. Gli agenti del commissariato di zona, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e di 2 unita’ cinofile della Questura di Roma, ieri pomeriggio hanno posto la loro attenzione alle Fermate Basilica San Paolo e Garbatella della linea Metro B ed alla fermata Garbatella della ferrovia Roma-Lido; 65 le persone controllate, 30 delle quali con precedenti di polizia. Presso la stazione Garbatella e’ stato identificato e denunciato all’Autorita’ Giudiziaria un cittadino romeno che era in citta’ contravvenendo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma –da parte della Polizia di Stato presso ledellaB e della linea ferroviaria Roma-Lido nella zona della Cistoforo Colombo. Gli agenti del commissariato di zona, diretto da Isea Ambroselli, con la collaborazione di 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e di 2 unita’ cinofile della Questura di Roma, ieri pomeriggio hanno posto la loro attenzione alleBasilica Sandella lineaB ed alla fermatadella ferrovia Roma-Lido; 65 le persone controllate, 30 delle quali con precedenti di polizia. Presso la stazionee’ stato identificato eto all’Autorita’ Giudiziaria un cittadino romeno che era in citta’ contravvenendo ...

