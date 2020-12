Ferlaino racconta come fallì l’acquisto di Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Irrequieta, scandalosa, geniale, imprevedibile è stata la vita dell’Ingegnere nel calcio. Vibravano ancora nell’aria i due miliardi spesi per Savoldi e, quattro anni dopo, gli venne una pazza idea. Prendere Paolo Rossi, 23 anni, eroe del Mundial italiano in Argentina 1978. Ginocchia martoriate dal bisturi, ma goleador assoluto. L’Ingegnere ha appena detto: ”Il Napoli non venderà illusioni, si sforzerà di avere una squadra competitiva ma senza fare follie”. Sono trascorsi dieci anni alla presidenza del club azzurro, due volte in lizza per lo scudetto, buoni piazzamenti in classifica, ma è mancato il crack per essere protagonisti. Paolo Rossi è il crack possibile. La follia è dietro l’angolo. La situazione del giocatore è ingarbugliata. Il Vicenza l’ha preso in comproprietà dalla Juventus per 100 milioni di lire. Dopo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Irrequieta, scandalosa, geniale, imprevedibile è stata la vita dell’Ingegnere nel calcio. Vibravano ancora nell’aria i due miliardi spesi per Savoldi e, quattro anni dopo, gli venne una pazza idea. Prendere, 23 anni, eroe del Mundial italiano in Argentina 1978. Ginocchia martoriate dal bisturi, ma goleador assoluto. L’Ingegnere ha appena detto: ”Il Napoli non venderà illusioni, si sforzerà di avere una squadra competitiva ma senza fare follie”. Sono trascorsi dieci anni alla presidenza del club azzurro, due volte in lizza per lo scudetto, buoni piazzamenti in classifica, ma è mancato il crack per essere protagonisti.è il crack possibile. La follia è dietro l’angolo. La situazione del giocatore è ingarbugliata. Il Vicenza l’ha preso in comproprietà dalla Juventus per 100 milioni di lire. Dopo ...

