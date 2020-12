Federica Panicucci “Capodanno in Musica” non si farà | “asso piglia tutto” Alfonso Signorini

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Rivoluzione a Mediaset per salutare l’ultimo dell’anno. Il “Grande Fratello Vip” è stato prolungato fino a febbraio 2020 e terrà compagnia ai telespettatori sia per Natale che per Capodanno. A svelare qualche succulenta anticipazione il conduttore, che è intervenuto in diretta web a “Casa Chi”. E? La conduttrice di “Mattino Cinque” non avrebbe preso affatto bene la decisione. Questo almeno secondo quanto svelato da “Dagospia”. leggi anche l’articolo —> Altro che Elisa Isoardi, Raimondo Todaro paparazzato con la professoressa de “L’Eredità”furiosa per il Capodanno di Canale 5:Il “Grande Fratello Vip” ...