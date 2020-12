Fate: The Winx Saga, online il primo trailer: i primi dettagli sulla nuova serie TV di Netflix (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si chiama Fate: The Winx Saga, ed è una delle serie TV più attese dagli utenti di Netflix. Inizialmente si pensava che la piattaforma di streaming riuscisse a lanciare la nuova serie, basata sullo show animato Winx, già nel 2020, con protagoniste proprio le Fate Bloom, Stella, Terra, Aisha, Beatrix e Musa. Da qualche ora è stato finalmente pubblicato online il primo trailer della nuova serie live-action, che rivela i primi particolari della trama e la data di lancio, stabilita per il 22 gennaio 2021. Tutto si svolge ad Alfea, la scuola dell’Oltre Mondo dove le Fate apprendono le arti magiche. Le vicende si intrecciano ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si chiama: The, ed è una delleTV più attese dagli utenti di. Inizialmente si pensava che la piattaforma di streaming riuscisse a lanciare la, basata sullo show animato, già nel 2020, con protagoniste proprio leBloom, Stella, Terra, Aisha, Beatrix e Musa. Da qualche ora è stato finalmente pubblicatoildellalive-action, che rivela iparticolari della trama e la data di lancio, stabilita per il 22 gennaio 2021. Tutto si svolge ad Alfea, la scuola dell’Oltre Mondo dove leapprendono le arti magiche. Le vicende si intrecciano ...

