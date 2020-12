Fate The Winx saga data e trailer della serie tv Netflix delle Winx (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fate: The Winx saga arriva a gennaio su Netflix la serie tratta dal cartoon italiano Le Winx prendono vita su Netflix, dal prossimo 25 gennaio arriva Fate: The Winx saga la serie live action creata da Brian Young (The Vampire Diaries), ispirata al cartone animato italiano The Winx Club di Iginio Straffi CEO del gruppo Rainbow, papà delle 5 Fate alate che hanno fatto innamorare i bambini di tutto il mondo Stati Uniti compresi. Al punto che Netflix con la Rai aveva già realizzato una serie animata spinoff dell’originale. La serie in 6 ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 10 dicembre 2020): Thearriva a gennaio sulatratta dal cartoon italiano Leprendono vita su, dal prossimo 25 gennaio arriva: Thelalive action creata da Brian Young (The Vampire Diaries), ispirata al cartone animato italiano TheClub di Iginio Straffi CEO del gruppo Rainbow, papàalate che hanno fatto innamorare i bambini di tutto il mondo Stati Uniti compresi. Al punto checon la Rai aveva già realizzato unaanimata spinoff dell’originale. Lain 6 ...

