Farmaci | Martini Fondazione ReS | ' Registro Aifa strumento da migliorare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "A 14 anni dalla sua istituzione, è giunto il momento di rivedere ela piattaforma di monitoraggio. Quello delè unoimportante, per oncologo,sta ospedaliero e paziente, ma va semplificato. Così come è ora non va bene". E' quanto sostenuto da Nello, presidente dellaRicerca e Salute (ReS), intervenendo al Simposio "L'appropriatezza prescrittiva di TKI nella leucemia mieloide cronica in funzione del ciclo di vita dei prodotti (il ruolo dele delsta)", che si è tenuto all'interno del 41esimo Congresso nazionale della Società italiana dia ospedaliera (Sifo), organizzato in modalità virtuale a causa ...