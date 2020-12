Farmaci | italiani più poveri | 434 mila non hanno potuto comprare medicine

caterinazanfi : I ginecologi italiani contro ProVita: “Inaccettabile e oltraggioso il manifesto sulla Ru486. #basta usare il corpo… - Antongiulio2 : I ginecologi italiani contro ProVita: “Inaccettabile e oltraggioso il manifesto sulla Ru486. #basta usare il corpo… - VaCorvino : RT @QSanit: I #ginecologi italiani contro #ProVita: “Inaccettabile e oltraggioso il manifesto sulla Ru486. #basta usare il corpo delle donn… - valebspandonari : RT @QSanit: I #ginecologi italiani contro #ProVita: “Inaccettabile e oltraggioso il manifesto sulla Ru486. #basta usare il corpo delle donn… - Salvo_Parisi : RT @QSanit: I #ginecologi italiani contro #ProVita: “Inaccettabile e oltraggioso il manifesto sulla Ru486. #basta usare il corpo delle donn… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci italiani

ciociariaoggi.it

Il Papa: vaccino anti-Covid per tutti, non si discrimini sui farmaci Una chiamata ad agire per cambiare il mondo “ingiusto per i poveri e i più vulnerabili”, l’aveva lanciato lo scorso 19 agosto il ...I dati dell'ottavo rapporto sulla povertà sanitaria curato dal Banco Farmaceutico. Per ragioni economiche non hanno acquistato i medicinali di cui avevano bisogno ...