F1 | tolte le bende alla mano destra di Romain Grosjean

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Buone notizie dadopo il bruttissimo incidente occorso durante il GP del Bahrain. Il transalpino migliora infatti giorno dopo giorno e oggi ha tolto le, mentre restano ancora quellesinistra. Le sue parole su Instagram: “50 per cento via. Diamine, mi rende super felice avere di nuovo la mialibera dalle medicazioni. Un sacco di crema per tutto il giorno, ma è bello vederla in così buona forma. Aspetto ora che la miasinistra si riprenda”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...