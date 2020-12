F1, previsioni meteo GP Abu Dhabi 2020: cielo sereno nel weekend (Di giovedì 10 dicembre 2020) cielo sereno e temperature oltre i 20°C lungo tutto il weekend di gara. previsioni meteo favorevoli per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Team e piloti sul lussuoso tracciato di Yas Marina incontreranno le classiche condizioni atmosferiche di Abu Dhabi a partire dalla giornata di venerdì con le libere che si svolgeranno in serata tra i 22°C e i 23°C. Temperature piuttosto simili anche nel sabato e anche nella gara domenicale quando allo start delle 14:10 italiane si avranno 22°C. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020)e temperature oltre i 20°C lungo tutto ildi gara.favorevoli per il Gran Premio di Abu, ultima tappa del Mondialedi Formula 1. Team e piloti sul lussuoso tracciato di Yas Marina incontreranno le classiche condizioni atmosferiche di Abua partire dalla giornata di venerdì con le libere che si svolgeranno in serata tra i 22°C e i 23°C. Temperature piuttosto simili anche nel sabato e anche nella gara domenicale quando allo start delle 14:10 italiane si avranno 22°C. SportFace.

