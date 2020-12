F1 Lewis Hamilton è tornato negativo. La Mercedes: 'Questo weekend corre lui' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato negativo al Covid all'ultimo test eseguito prima dell'arrivo ad Abu Dhabi. Il sette volte iridato della Mercedes, come ha confermato la squadra in un comunicato, riprenderà ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 dicembre 2020)è risultatoal Covid all'ultimo test eseguito prima dell'arrivo ad Abu Dhabi. Il sette volte iridato della, come ha confermato la squadra in un comunicato, riprenderà ...

JustDomy17 : 'Dopo questo mondiale, bisogna trovare un modo per farci tifare dagli spettatori. Idee?' 'Che ne dite di prendere… - anK_hOr : @formulagiaestro Esatto, non ti dico le storie che hanno fatto ad un mio famigliare (tra l’altro non ha mai avuto i… - giuliettamazzo : RT @Gianludale27: La FIA ha confermato che Lewis Hamilton potrà prendere parte al weekend di Abu Dhabi dopo essere risultato negativo nei t… - avesvaleeh : @_SpaceJay___ @S812Carlito @Michelaarancino Se é uno sportivo importante si, il giorno che morirà LeBron James, Raf… - Manuzzo24 : RT @sebavettels: Spero davvero che Lewis Hamilton sia al 100% e che questa decisione non debba rivelarsi una stronzata. Resto enormemente d… -