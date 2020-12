F1 GP Abu Dhabi 2020: da assegnare il ruolo di vice-campione e il 3° posto nel Mondiale costruttori (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche il Mondiale di Formula Uno 2020 è giunto al suo epilogo. Domenica 13 dicembre la 71ma edizione del campionato iridato si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi, che reciterà il ruolo di atto conclusivo per la nona volta nella sua storia e per la settima stagione consecutiva. Infatti, dal 2014 a oggi, l’appuntamento degli Emirati Arabi ha sempre chiuso l’annata agonistica, come era già avvenuto anche nel 2009 e nel 2010. ATTUALITA’ Il GP di Abu Dhabi 2020 non lancia tematiche particolari, dopotutto entrambi i titoli iridati sono già stati conquistati matematicamente da tempo sia da Lewis Hamilton che dalla Mercedes. Restano in palio alcuni piazzamenti di prestigio, a cominciare dal ruolo di vice-campione alle spalle del ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Anche ildi Formula Unoè giunto al suo epilogo. Domenica 13 dicembre la 71ma edizione del campionato iridato si concluderà con il Gran Premio di Abu, che reciterà ildi atto conclusivo per la nona volta nella sua storia e per la settima stagione consecutiva. Infatti, dal 2014 a oggi, l’appuntamento degli Emirati Arabi ha sempre chiuso l’annata agonistica, come era già avvenuto anche nel 2009 e nel 2010. ATTUALITA’ Il GP di Abunon lancia tematiche particolari, dopotutto entrambi i titoli iridati sono già stati conquistati matematicamente da tempo sia da Lewis Hamilton che dalla Mercedes. Restano in palio alcuni piazzamenti di prestigio, a cominciare daldialle spalle del ...

