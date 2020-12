F1 | Binotto assente ad Abu Dhabi per motivi di salute | le sue condizioni

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Mattia, team principal della Ferrari, non prenderà parte alla trasferta mondiale di Abuperdi. Tornato a casa dopo il Bahrain, seguirà il gp direttamente dalla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Binotto assente

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, non prenderà parte alla trasferta mondiale di Abu Dhabi per motivi di salute.Il team principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto non sarà presente ai box in occasione dell'ultimo Gp della stagione. Scopri perché- ...