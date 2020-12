Ex Ilva: torna l’acciaio di Stato. Accordo Mittal-Invitalia. Occupazione per i 10mila dipendenti (Di venerdì 11 dicembre 2020) ArcelorMittal e Invitalia hanno firmato, ieri sera 10 dicembre, l'Accordo che consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. L'Accordo prevede anche il completo assorbimento, nell'arco del piano, dei 10.700 lavoratori impegnati nello stabilimento Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Arcelorhanno firmato, ieri sera 10 dicembre, l'che consente alla società controllata dal Mef di entrare al 50%, per poi salire al 60%, nella compagine azionaria della Am Investco che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. L'prevede anche il completo assorbimento, nell'arco del piano, dei 10.700 lavoratori impegnati nello stabilimento

