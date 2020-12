Ex Ilva, lo Stato “rientra” nello stabilimento. Ma il piano industriale genera un nuovo conflitto e le emissioni non sono diminuite (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo Stato si riprende l’acciaio di Taranto. Dopo 25 anni dalla vendita della fabbrica ai Riva, lo Stato rientra nello stabilimento siderurgico più grande e più complesso d’Europa. Con la firma di oggi, infatti, attraverso Invitalia il ministero dell’Economia mette un piede nella gestione della fabbrica data in affitto dal 2018 alla multinazionale ArcelorMittal. Il primo, ma non l’ultimo. La firma di oggi, infatti, è l’avvio di un percorso che porterà lo Stato nel giro di due anni a diventare azionista di maggioranza della società AmInvestco. Un percorso che prevede un significativo aumento di capitale a carico dello Stato: i primi 400 milioni di euro dovranno arrivare entro il prossimo febbraio e, secondo quanto ha annunciato Il Sole 24ore, altri 800 milioni saranno versasti entro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Losi riprende l’acciaio di Taranto. Dopo 25 anni dalla vendita della fabbrica ai Riva, lorientrasiderurgico più grande e più complesso d’Europa. Con la firma di oggi, infatti, attraverso Invitalia il ministero dell’Economia mette un piede nella gestione della fabbrica data in affitto dal 2018 alla multinazionale ArcelorMittal. Il primo, ma non l’ultimo. La firma di oggi, infatti, è l’avvio di un percorso che porterà lonel giro di due anni a diventare azionista di maggioranza della società AmInvestco. Un percorso che prevede un significativo aumento di capitale a carico dello: i primi 400 milioni di euro dovranno arrivare entro il prossimo febbraio e, secondo quanto ha annunciato Il Sole 24ore, altri 800 milioni saranno versasti entro il ...

