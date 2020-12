Ex Ilva, lo Stato rientra nel capitale dell’azienda dell’acciaio. Oggi la firma (Di giovedì 10 dicembre 2020) ArcelorMittal e Invitalia si alleano e lo Stato, attraverso la società del Mef, entra nel capitale dell'azienda dell'acciaio che a Taranto ha lo stabilimento più grande d'Europa Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) ArcelorMittal e Invitalia si alleano e lo, attraverso la società del Mef, entra neldell'azienda dell'acciaio che a Taranto ha lo stabilimento più grande d'Europa

bendellavedova : Ormai anche #DiMaio ammette fallimento #redditodicittadinanza per come è stato voluto e costruito da #M5S, che si u… - Flavr7 : RT @sole24ore: Ex Ilva, lo Stato rientra nel capitale dell’azienda dell’acciaio. Oggi la firma - giangolz : RT @sole24ore: Ex Ilva, lo Stato rientra nel capitale dell’azienda dell’acciaio. Oggi la firma - oden932 : RT @sole24ore: Ex Ilva, lo Stato rientra nel capitale dell’azienda dell’acciaio. Oggi la firma - sole24ore : Ex Ilva, lo Stato rientra nel capitale dell’azienda dell’acciaio. Oggi la firma -