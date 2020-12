«Evermore», sempre più Taylor Swift (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il lockdown forzato e l’impossibilità di intraprendere tour, alimenta reazioni contrastanti tra le pop star. Se Elton John è ben felice di «non fare nulla – in realtà ha usato una frase ben più colorita – la superstar americana Taylor Swift è iperattiva tanto da «regalare» ai suoi fan il suo secondo album in appena sei mesi. Evermore. ovvero per sempre, è il titolo dell’album in uscita oggi, annunciato dalla stessa artista americana sui suoi profili social. Il successore di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il lockdown forzato e l’impossibilità di intraprendere tour, alimenta reazioni contrastanti tra le pop star. Se Elton John è ben felice di «non fare nulla – in realtà ha usato una frase ben più colorita – la superstar americanaè iperattiva tanto da «regalare» ai suoi fan il suo secondo album in appena sei mesi.. ovvero per, è il titolo dell’album in uscita oggi, annunciato dalla stessa artista americana sui suoi profili social. Il successore di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

