Europeo Under 21, l'Italia affronterà Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca (Di venerdì 11 dicembre 2020) Saranno Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca a contendere all' Italia i due pass per la fase finale ad eliminazione diretta dell' Europeo Under 21 . Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sarannoa contendere all'i due pass per la fase finale ad eliminazione diretta dell'21 . Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B di ...

infoitsport : Europeo Under 21, i campioni della Spagna nel girone dell'Italia - infoitsport : Europeo Under 21, sorteggiati i gironi: Italia con Spagna, Slovenia e Rep. Ceca - TicinoGazzetta : SVIZZERA UNDER 21 ALL’EUROPEO CONTRO PORTOGALLO, CROAZIA E INGHILTERRA - FcInterNewsit : Europeo Under 21, sorteggiati i gironi: Italia con Spagna, Slovenia e Rep. Ceca - SFV_ASF : Le parole dell'allenatore dell'Under 21 Mauro Lustrinelli dopo il sorteggio dell'Europeo -