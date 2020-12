Europei Under 21 2021, sorteggiati i gironi: Italia con Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca (Di giovedì 10 dicembre 2020) Saranno Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca le avversarie dell’Italia di Nicolato nel girone B degli Europei Under 21 2021. La prima edizione a sedici squadre vede una formula rinnovata nelle tempistiche, visto che per non sovrapporsi con gli Europei “dei grandi” la prima fase si disputerà dal 24 al 31 marzo in Slovenia e Ungheria, la seconda, a partire dai quarti di finale, dal 31 maggio al 6 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sarannole avversarie dell’di Nicolato nel girone B degli21. La prima edizione a sedici squadre vede una formula rinnovata nelle tempistiche, visto che per non sovrapporsi con gli“dei grandi” la prima fase si disputerà dal 24 al 31 marzo ine Ungheria, la seconda, a partire dai quarti di finale, dal 31 maggio al 6 giugno. SportFace.

