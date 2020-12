Europa League, tutte le squadre qualificate ai sedicesimi di finale (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ completo il tabellone dei sedicesimi di finale di Europa League, la fase a gironi ha fatto emergere tutte le squadre qualificate. Sono tre i club italiani che hanno staccato il pass, si tratta di Milan, Napoli e Roma, tutte le squadre italiane hanno chiuso al primo posto. Vero e proprio dominio dell’Arsenal che ha chiuso il girone a punteggio pieno, il percorso è stato veramente eccezionale. Solo una sconfitta per il Leverkusen, il Rangers chiude al primo posto, il Psv supera il Granada negli ultimi 90 minuti. Leicester e Braga a pari punti, bene Tottenham, Dinamo Zagabria e Hoffenheim. tutte le qualificate ai sedicesimi di finale PRIME ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ completo il tabellone deididi, la fase a gironi ha fatto emergerele. Sono tre i club italiani che hanno staccato il pass, si tratta di Milan, Napoli e Roma,leitaliane hanno chiuso al primo posto. Vero e proprio dominio dell’Arsenal che ha chiuso il girone a punteggio pieno, il percorso è stato veramente eccezionale. Solo una sconfitta per il Leverkusen, il Rangers chiude al primo posto, il Psv supera il Granada negli ultimi 90 minuti. Leicester e Braga a pari punti, bene Tottenham, Dinamo Zagabria e Hoffenheim.leaidiPRIME ...

ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - Karen__Green_ : RT @coldblackarrow: MA QUANDO LO VOLETE METTERE IL VAR IN EUROPA LEAGUE? - CorriereQ : Sparta Praga-Milan 0-1: Pioli primo anche in Europa League -