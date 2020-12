Europa League: stasera un minuto di silenzio per Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Uefa ha decretato che nelle partite di oggi di Europa League, valevoli per la sesta e ultima giornata della fase a gironi, venga osservato un minuto di silenzio per Paolo Rossi. L’ex attaccante, eroe dell’Italia ai Mondiali di Spagna 1982, è scomparso ieri sera all’età di 64 anni. Nelle ultime ore tutto il mondo del calcio si è unito per ricordare Pablito, uno dei calciatori azzurri più importanti della storia, simbolo del terzo successo mondiale della nostra Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Uefa ha decretato che nelle partite di oggi di, valevoli per la sesta e ultima giornata della fase a gironi, venga osservato undiper. L’ex attaccante, eroe dell’Italia ai Mondiali di Spagna 1982, è scomparso ieri sera all’età di 64 anni. Nelle ultime ore tutto il mondo del calcio si è unito per ricordare Pablito, uno dei calciatori azzurri più importanti della storia, simbolo del terzo successo mondiale della nostra Nazionale. SportFace.

