Europa League, Sparta Praga-Milan: Pioli lancia Maldini, Colombo e Hauge. Le formazioni ufficiali del match (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Milan già qualificato affronta in trasferta lo Sparta Praga.Avendo già conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, adesso la compagine rossonera punta il primato nel suo girone. Il Lille - che questa sera affronterà il Celtic - si trova ad un solo punto di distacco dalla franchigia guidata da Stefano Pioli che, dovesse la formazione francese incappare in una sconfitta, raggiungerebbe con una vittoria il primo posto del gruppo H. L'ex allenatore di Inter e Fiorentina - nonostante la posta in palio - decide comunque di schierare una formazione dall'età media molto bassa, testimoniando quanto la rosa allestita dal duo dirigenziale Maldini-Massara sia effettivamente giovane ma piena di talento.Sparta ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilgià qualificato affronta in trasferta lo.Avendo già conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell', adesso la compagine rossonera punta il primato nel suo girone. Il Lille - che questa sera affronterà il Celtic - si trova ad un solo punto di distacco dalla franchigia guidata da Stefanoche, dovesse la formazione francese incappare in una sconfitta, raggiungerebbe con una vittoria il primo posto del gruppo H. L'ex allenatore di Inter e Fiorentina - nonostante la posta in palio - decide comunque di schierare una formazione dall'età media molto bassa, testimoniando quanto la rosa allestita dal duo dirigenziale-Massara sia effettivamente giovane ma piena di talento....

ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 3 - Piotr #Zielinski é l'unico giocatore del Napoli capace di segnare almeno un gol in ognuna delle ultime tre partecipazion… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 24 - L'XI titolare schierato contro il CSKA da Paulo Fonseca stasera é il secondo piú giovane (24 anni, 318 giorni) impiegat… -