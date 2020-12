Europa League, Sparta Praga-Milan: Pioli acciuffa il primato nel girone, rossoneri vittoriosi e teste di serie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Milan batte lo Sparta Praga e conquista il primato del gruppo H.VIDEO Milan, Cafu elogia Theo Hernandez: “Uno dei migliori al mondo, ma ai rossoneri serve anche un’altra cosa”Un gol, quello di Hauge, è bastato alla squadra guidata da Stefano Pioli per acquisire questo importante successo oltre che - in seguito alla sconfitta del Lille in casa del Celtic - il primo posto nel girone. Le certezze che hanno accompagnato il Milan a guadagnarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League non sono scomparse oggi, confermando l'ottimo momento di forma della franchigia rossonera. Nella prima frazione di gioco, proprio la rete del giocatore norvegese ex Bodo Glimt ha sbloccato la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilbatte loe conquista ildel gruppo H.VIDEO, Cafu elogia Theo Hernandez: “Uno dei migliori al mondo, ma aiserve anche un’altra cosa”Un gol, quello di Hauge, è bastato alla squadra guidata da Stefanoper acquisire questo importante successo oltre che - in seguito alla sconfitta del Lille in casa del Celtic - il primo posto nel. Le certezze che hanno accompagnato ila guadagnarsi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'non sono scomparse oggi, confermando l'ottimo momento di forma della franchigia rossonera. Nella prima frazione di gioco, proprio la rete del giocatore norvegese ex Bodo Glimt ha sbloccato la ...

