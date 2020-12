Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1: rossoneri primi nel gruppo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Milan ha battuto 1-0 lo Sparta Praga in trasferta chiudendo in testa il gruppo H di Europa League e qualificandosi ai sedicesimi di finale. Ai rossoneri, già qualificati e mandati in campo da Pioli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilha battuto 1-0 loin trasferta chiudendo in testa ilH die qualificandosi ai sedicesimi di finale. Ai, già qualificati e mandati in campo da Pioli ...

