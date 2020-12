Europa League: Sparta-Milan 0-1, risolve Hauge (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Milan ha battuto 1-0 lo Sparta Praga in trasferta chiudendo in testa il gruppo H di Europa League e qualificandosi ai sedicesimi di finale. Decide un gol di Hauge. Partita di non elevato interesse, visto che i cechi erano già eliminati ed erano stati battuti 3-0 a San Siro. Il primato della squadra di Pioli deriva anche dalla vittoria del Celtic sul Lilla 3-2 (21’ Jullien per il Celtic, 24’ Ikoné pareggia, 28’ McGregor su rigore nuovo vantaggio biancoverde, 71’ Weah per una nuova parità, 75’ Turnbull per il gol della vittoria scozzese). I rossoneri (in maglia bianca) chiudono a 13 punti, i francesi si fermano a 11, Sparta Praga a quota 6, Celtic a 4.Lunedì sorteggio dei sedicesimi di finale a Nyon. Pioli dà spazio a chi a giocato di meno, a partire dal portiere T?t?ru?anu, a Conti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ilha battuto 1-0 loPraga in trasferta chiudendo in testa il gruppo H die qualificandosi ai sedicesimi di finale. Decide un gol di. Partita di non elevato interesse, visto che i cechi erano già eliminati ed erano stati battuti 3-0 a San Siro. Il primato della squadra di Pioli deriva anche dalla vittoria del Celtic sul Lilla 3-2 (21’ Jullien per il Celtic, 24’ Ikoné pareggia, 28’ McGregor su rigore nuovo vantaggio biancoverde, 71’ Weah per una nuova parità, 75’ Turnbull per il gol della vittoria scozzese). I rossoneri (in maglia bianca) chiudono a 13 punti, i francesi si fermano a 11,Praga a quota 6, Celtic a 4.Lunedì sorteggio dei sedicesimi di finale a Nyon. Pioli dà spazio a chi a giocato di meno, a partire dal portiere T?t?ru?anu, a Conti ...

