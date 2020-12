Europa League: Roma sconfitta 3-1 dal Cska Sofia (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Roma, già sicura del primo posto, esce sconfitta dall'ultima gara del gruppo A di Europa League. Finisce 3-1 sul campo del Cska Sofia. Decide la doppietta di Sowe sui regali di Diawara e Fazio, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 dicembre 2020) La, già sicura del primo posto, escedall'ultima gara del gruppo A di. Finisce 3-1 sul campo del. Decide la doppietta di Sowe sui regali di Diawara e Fazio, ...

ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - OptaPaolo : 24 - L'XI titolare schierato contro il CSKA da Paulo Fonseca stasera é il secondo piú giovane (24 anni, 318 giorni)… - zazoomblog : Europa League: Roma sconfitta 3-1 dal Cska Sofia - #Europa #League: #sconfitta #Sofia - coppia_como80 : @kingarturo23 Arturo, forse hai qualche colpa contro il Borussia all'andata e contro il Real Madrid, forse saremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, Napoli qualificato. In campo Sparta Praga-Milan 0-0: DIRETTA Sky Tg24 Sparta Praga-Milan, Massara: “Rinnovo Ibrahimovic più avanti, Pioli ha dato identità”

Europa League, le parole di Ricky Massara prima di Sparta Praga-Milan: "Continua la ricerca di un centrale per gennaio" ...

EUROPA LEAGUE - Napoli vittorioso, Roma sconfitta ma qualificata, lo Young Boys ribalta tutto allo scadere: i risultati delle gare delle ore 18:55

Si sono concluse le dodici gare di Europa League delle ore 18:55. Ultima giornata della fase a gironi. La Roma sconfitta in modo indolore a Sofia, visto che era già qualificata, e il Napoli vittorioso ...

Europa League, le parole di Ricky Massara prima di Sparta Praga-Milan: "Continua la ricerca di un centrale per gennaio" ...Si sono concluse le dodici gare di Europa League delle ore 18:55. Ultima giornata della fase a gironi. La Roma sconfitta in modo indolore a Sofia, visto che era già qualificata, e il Napoli vittorioso ...