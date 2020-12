Europa League, risultati e le squadre qualificate ai sedicesimi: Italia 3 su 3! Passano anche Villareal, Tottenham e Leicester (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è chiusa la fase a gironi di Europa League.VIDEO Napoli-Real Sociedad: caos dei giornalisti all’appello dell’addetto stampa partenopeoTantissime sfide e altrettanti gol hanno reso protagonista questo giovedì europeo. Oltre a Milan, Roma e Napoli - tutte e tre qualificatesi come prime nei rispettivi gruppi - anche altre compagini sono riuscite ad ottenere la tanto bramata qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione.Europa League, Napoli-Real Sociedad: 1-1 al ‘Diego Armando Maradona’, il pareggio vale il passaggio del turno a Gattusocaption id="attachment 810631" align="aligncenter" width="1024" BELGRADE, SERBIA - NOVEMBER 06: Heung-Min Son of Tottenham Hotspur celebrates after he scores his team's third goal during the UEFA Champions ... Leggi su mediagol (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si è chiusa la fase a gironi di.VIDEO Napoli-Real Sociedad: caos dei giornalisti all’appello dell’addetto stampa partenopeoTantissime sfide e altrettanti gol hanno reso protagonista questo giovedì europeo. Oltre a Milan, Roma e Napoli - tutte e tresi come prime nei rispettivi gruppi -altre compagini sono riuscite ad ottenere la tanto bramata qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione., Napoli-Real Sociedad: 1-1 al ‘Diego Armando Maradona’, il pareggio vale il passaggio del turno a Gattusocaption id="attachment 810631" align="aligncenter" width="1024" BELGRADE, SERBIA - NOVEMBER 06: Heung-Min Son ofHotspur celebrates after he scores his team's third goal during the UEFA Champions ...

DalotDiogo : 3?? punti e primo posto nei gironi di Europa League. Avanti così ragazzi.?? #forzamilan #UEL 3 points and first pla… - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - SkySport : Napoli-Real Sociedad, che regalo di Portu! Sbaglia a porta vuota. IL VIDEO - SbuOfficial : RT @DalotDiogo: 3?? punti e primo posto nei gironi di Europa League. Avanti così ragazzi.?? #forzamilan #UEL 3 points and first place in Eu… -