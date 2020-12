Europa League, perché Villarreal-Qarabag potrebbe non giocarsi mai (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sfida di Europa League Villarreal-Qarabag non si è giocata a causa di un focolaio nella squadra azera. As: “vittoria agli spagnoli” Il quadro del sesto turno di Europa League non è ancora completo perché all’appello mancherebbe ancora Villarreal–Qarabag. Mancherebbe appunto, perché in realtà la partita potrebbe anche non essere mai giocato. Lo rivela As. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 11 dicembre 2020) La sfida dinon si è giocata a causa di un focolaio nella squadra azera. As: “vittoria agli spagnoli” Il quadro del sesto turno dinon è ancora completoall’appello mancherebbe ancora. Mancherebbe appunto,in realtà la partitaanche non essere mai giocato. Lo rivela As. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

