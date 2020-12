Europa League, Napoli si qualifica e per la Roma k.o. indolore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli pareggia con la Real Sociedad e avanza ai sedicesimi di Europa League. La Roma, già qualificata, subisce una sconfitta indolore sul campo del Cska Sofia. Finisce 1-1 il match tra il Napoli e gli spagnoli, valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F, disputato allo stadio da pochi giorni ufficialmente intitolato a Diego Armando Maradona. Gli azzurri si qualificano come primi del girone. Al vantaggio del Napoli firmato da Zielinski al 35? risponde al 92? Willian José. Nella classifica del girone Napoli primo con 11 punti, 2 in più della Real Sociedad. Eliminati AZ Alkmaar e Rijeka. Sconfitta senza conseguenze per la Roma nel match conclusivo del gruppo A. I giallorossi, già sicuri del primo posto ... Leggi su funweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilpareggia con la Real Sociedad e avanza ai sedicesimi di. La, giàta, subisce una sconfitta indolore sul campo del Cska Sofia. Finisce 1-1 il match tra ile gli spagnoli, valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F, disputato allo stadio da pochi giorni ufficialmente intitolato a Diego Armando Maradona. Gli azzurri sino come primi del girone. Al vantaggio delfirmato da Zielinski al 35? risponde al 92? Willian José. Nella classifica del gironeprimo con 11 punti, 2 in più della Real Sociedad. Eliminati AZ Alkmaar e Rijeka. Sconfitta senza conseguenze per lanel match conclusivo del gruppo A. I giallorossi, già sicuri del primo posto ...

