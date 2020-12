Europa League, Napoli-Real Sociedad: Gattuso rilancia Ruiz e Mertens dal 1°, Zielinski trequartista. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' tutto pronto al "Diego Armando Maradona".Si prepara al debutto al 'Diego Armando Maradona' il Napoli di Rino Gattuso che, questa sera, affronteranno la Real Sociedad nella sfida valida per la 6a e ultima gara della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri, con due risultati su tre a disposizione, scenderanno in campo contro gli spagnoli con l'obiettivo di strappare il pass per i sedicesimi di finale. Gattuso si affida ai titolari e rilancia dall'inizio Ruiz e Mertens. Confermato Ospina tra i pali, Maksimovic al posto di Manolas.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) E' tutto pronto al "Diego Armando Maradona".Si prepara al debutto al 'Diego Armando Maradona' ildi Rinoche, questa sera, affronteranno lanella sfida valida per la 6a e ultima gara della fase a gironi di. Gli azzurri, con due risultati su tre a disposizione, scenderanno in campo contro gli spagnoli con l'obiettivo di strappare il pass per i sedicesimi di finale.si affida ai titolari edall'inizio. Confermato Ospina tra i pali, Maksimovic al posto di Manolas.Di seguito, ledella sfida:(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabiàn; ...

