Europa League, Napoli-Real Sociedad 1-1: Gattuso vince il girone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli vince il girone e vola ai sedicesimi di Europa League . E' bastato un pareggio con la R eal Sociedad a Gattuso per ottenere la qualificazione da primo in classifica e per centrare il primo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilile vola ai sedicesimi di. E' bastato un pareggio con la R ealper ottenere la qualificazione da primo in classifica e per centrare il primo ...

ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - OptaPaolo : 24 - L'XI titolare schierato contro il CSKA da Paulo Fonseca stasera é il secondo piú giovane (24 anni, 318 giorni)… - LucaCrn77 : @nina_ju_ Prova a metterlo in serie con la deviazione del tiro in finale di Europa league... ?? - Tele_Nicosia : Europa League, Napoli si qualifica e per la Roma k.o. indolore -