Europa League, Napoli-Real Sociedad: 1-1 al 'Diego Armando Maradona', il pareggio vale il passaggio del turno a Gattuso (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un pareggio che vale oro.1-1, questo il risultato al termine della sfida di Europa League tra Napoli e Real Sociedad. La compagine guidata da Rino Gattuso conquista in un colpo solo la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e - conseguentemente alla sconfitta dell' AZ Alkmaar per opera del Rijeka - il primato del gruppo F. Nonostante entrambi gli obiettivi siano stati ampiamente conseguiti, per la formazione azzurra rimane forse l'unico rimpianto di aver visto sfumare negli ultimi minuti la vittoria. La rete di William Jose, infatti, ha consentito alla franchigia basca di pareggiare il gol di Zielinski e conquistare, inoltre, il passaggio ai sedicesimi di finale.

