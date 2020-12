Europa League, Napoli ai sedicesimi di finale: pareggio con la Real Sociedad. Roma prima, ko ininfluente (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Napoli si è qualificato ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio. Ai partenopei bastava un pareggio casalingo contro la Real Sociedad per passare il turno e così è stato. I partenopei hanno pareggiato gli spagnoli per 1-1 allo Stadio Diego Maradona e hanno così staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza. I ragazzi di Rino Gattuso erano passati in vantaggio grazie al pregevole sigillo di Zielinski al 35?, ma in pieno recupero ha impattato Willian Jose. I padroni di casa hanno comunque chiuso il gruppo F al primo posto con 11 punti all’attivo, davanti alla Real Sociedad (9) e agli olandesi dell’AZ Alkmaar (8). Gli azzurri saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilsi è qualificato aididell’2020-2021 di calcio. Ai partenopei bastava uncasalingo contro laper passare il turno e così è stato. I partenopei hanno pareggiato gli spagnoli per 1-1 allo Stadio Diego Maradona e hanno così staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza. I ragazzi di Rino Gattuso erano passati in vantaggio grazie al pregevole sigillo di Zielinski al 35?, ma in pieno recupero ha impattato Willian Jose. I padroni di casa hanno comunque chiuso il gruppo F al primo posto con 11 punti all’attivo, davanti alla(9) e agli olandesi dell’AZ Alkmaar (8). Gli azzurri saranno ...

