Europa League, Milan primo nel suo girone: Hauge stende lo Sparta Praga (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il Milan completa la prima parte della sua campagna europea. I rossoneri concludono il girone al primo posto, grazie alla sconfitta del Lilla e alla vittoria odierna ai danni dello Sparta Praga per 1-0. Decide una rete di Hauge, sempre più calato nei panni di uomo decisivo per la squadra di Stefano Pioli. Ora la formazione Milanese attende di conoscere gli avversari dei sedicesimi insieme a Napoli e Roma, le altre italiane qualificate.LA PARTITAIl Milan fa turnover, ma non appare remissivo. Lo Sparta Praga si rende minaccioso inizialmente con Polidar che trova pronto Tatarusanu. Al primo affondo, i rossoneri fanno malissimo: Hauge salta un uomo e poi piazza il pallone sul secondo palo, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilcompleta la prima parte della sua campagna europea. I rossoneri concludono ilalposto, grazie alla sconfitta del Lilla e alla vittoria odierna ai danni delloper 1-0. Decide una rete di, sempre più calato nei panni di uomo decisivo per la squadra di Stefano Pioli. Ora la formazioneese attende di conoscere gli avversari dei sedicesimi insieme a Napoli e Roma, le altre italiane qualificate.LA PARTITAIlfa turnover, ma non appare remissivo. Losi rende minaccioso inizialmente con Polidar che trova pronto Tatarusanu. Alaffondo, i rossoneri fanno malissimo:salta un uomo e poi piazza il pallone sul secondo palo, ...

ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - goal : Minute’s silence observed for Paolo Rossi in the Europa League ?? - maldiniforever3 : RT @MediasetTgcom24: Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1: rossoneri primi nel gruppo #EuropaLeague - RaiSport : ? Il #Milan batte lo #SpartaPraga 1-0 I #rossoneri, già qualificati, approdano ai sedicesimi come primi del girone… -