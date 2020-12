Europa League: Milan e Napoli vincono, Roma ko. Ma tutte ai 16simi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Milan e Napoli vincono, prime nei loro gironi, la Roma perde ma va comunque ai sedicesimi di finale, forte del primo posto in A. E' il risultato della giornata dei club italiani in Europa League. Il Milan batte 1-0 lo Sparta Praga ed è primo nel girone Il Milan vince 1-0 in casa dello Sparta Praga e, approfittando del contemporaneo ko del Lille con il Celtic, si prende il primo posto del Girone H. Decide la rete di Hauge in una serata in cui Pioli ha dato spazio a tanti giovani e seconde linee. Lunedì i rossoneri scopriranno quale sarà l'avversaria nei sedicesimi di finale. L'equilibrio in campo si rompe al 23', quando Hauge decide di mettersi in proprio realizzando il bel gol del vantaggio rossonero con un destro piazzato all'angolino. I padroni di casa provano a reagire ma di fatto non ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Milan e, prime nei loro gironi, laperde ma va comunque ai sedicesimi di finale, forte del primo posto in A. E' il risultato della giornata dei club italiani in. Il Milan batte 1-0 lo Sparta Praga ed è primo nel girone Il Milan vince 1-0 in casa dello Sparta Praga e, approfittando del contemporaneo ko del Lille con il Celtic, si prende il primo posto del Girone H. Decide la rete di Hauge in una serata in cui Pioli ha dato spazio a tanti giovani e seconde linee. Lunedì i rossoneri scopriranno quale sarà l'avversaria nei sedicesimi di finale. L'equilibrio in campo si rompe al 23', quando Hauge decide di mettersi in proprio realizzando il bel gol del vantaggio rossonero con un destro piazzato all'angolino. I padroni di casa provano a reagire ma di fatto non ...

DalotDiogo : 3?? punti e primo posto nei gironi di Europa League. Avanti così ragazzi.?? #forzamilan #UEL 3 points and first pla… - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - ZZiliani : Nella foto: il generale Custer mentre si gode il percorso a Little Bighorn. Ammonito nel finale per aver insultato… - CorSport : #Napoli, ecco le possibili avversarie ai sedicesimi di #EuropaLeague ?? - pato7dominic : RT @DalotDiogo: 3?? punti e primo posto nei gironi di Europa League. Avanti così ragazzi.?? #forzamilan #UEL 3 points and first place in Eu… -