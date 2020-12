Europa League, le otto retrocesse dalla Champions: migliori e peggiori terze (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con la disputa delle sfide della sesta giornata dei gironi sono state decretate le otto retrocesse dalla Champions League in Europa League. Stando al regolamento, quattro di queste, le migliori terze dei gruppi, saranno testa di serie insieme alle prime qualificate dei gironi di Europa League, mentre le peggiori terze dei gruppi si uniranno alle squadre non teste di serie giunte seconde nei gironi di Europa League. TESTE DI SERIE Manchester United Bruges Shakhtar Donetsk Ajax NON TESTE DI SERIE Krasnodar Dinamo Kiev Salisburgo Olympiacos SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Con la disputa delle sfide della sesta giornata dei gironi sono state decretate lein. Stando al regolamento, quattro di queste, ledei gruppi, saranno testa di serie insieme alle prime qualificate dei gironi di, mentre ledei gruppi si uniranno alle squadre non teste di serie giunte seconde nei gironi di. TESTE DI SERIE Manchester United Bruges Shakhtar Donetsk Ajax NON TESTE DI SERIE Krasnodar Dinamo Kiev Salisburgo Olympiacos SportFace.

La fase a gironi di Europa League della Roma si concluderà con il match in terra bulgara contro il CSKA Sofia. Già sicura del primo posto, la formazione allenata da Paulo Fonseca può godersi la gara ...

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Arsenal, sesta e ultima giornata di Europa League 2020/2021. Ecco come si schierano le squadre in campo.

Le formazioni ufficiali di Leicester-Aek Atene, sesta e ultima giornata di Europa League 2020/2021. Ecco come si schierano le squadre in campo.

