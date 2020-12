Europa League: complice la finale di X Factor, Tv8 trasmette il Napoli alle 18.55. Ecco il programma TV (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stadio Diego Armando Maradona La Uefa Europa League 2020/21 chiude la fase a gironi. Impegnate, come ogni giovedì, tre squadre italiane: il Milan in serata va sul campo dello Sparta Praga, mentre il Napoli e la Roma scendono in campo alle 18.55, rispettivamente in casa – nel rinominato Stadio Diego Armando Maradona – contro la Real Sociedad e in trasferta contro il CSKA. Rossoneri e giallorossi sono già sicuri del passaggio del turno, mentre gli azzurri si giocano negli ultimi 90 minuti il pass per i sedicesimi di finale. Le tre partite, insieme alle altre in programma, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8, che non trasmette la partita delle 21.00 perché in prima serata c’è la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Stadio Diego Armando Maradona La Uefa2020/21 chiude la fase a gironi. Impegnate, come ogni giovedì, tre squadre italiane: il Milan in serata va sul campo dello Sparta Praga, mentre ile la Roma scendono in campo18.55, rispettivamente in casa – nel rinominato Stadio Diego Armando Maradona – contro la Real Sociedad e in trasferta contro il CSKA. Rossoneri e giallorossi sono già sicuri del passaggio del turno, mentre gli azzurri si giocano negli ultimi 90 minuti il pass per i sedicesimi di. Le tre partite, insiemealtre in, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Gattuso anche in chiaro su Tv8, che nonla partita delle 21.00 perché in prima serata c’è la ...

