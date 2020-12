Europa League, anche il Napoli ai sedicesimi. Roma k.o. a Sofia (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Italia non sbaglia e fa en plein in Europa League. Dopo i pass ai sedicesimi acquisiti da Roma e Milan la scorsa settimana, ora tocca al Napoli conquistarsi il biglietto per la seconda fase della competizione pareggiando con la Real Sociedad. Decisiva una rete di Piotr Zielinski per agli azzurri che, nonostante il pari nel finale, si assicurano anche il primo posto nel girone, complice la caduta dell'AZ Alkmaar contro il Rijeka. In un match decisamente meno importante dal punto di vista della classifica cade invece la Roma, battuta dal CSKA Sofia.Napoli-REAL SOCIEDADLa tensione blocca inizialmente il Napoli: allo stadio Diego Armando Maradona comanda la Real Sociedad nella prima mezz'ora. Decisivo Ospina su Portu e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'Italia non sbaglia e fa en plein in. Dopo i pass aiacquisiti dae Milan la scorsa settimana, ora tocca alconquistarsi il biglietto per la seconda fase della competizione pareggiando con la Real Sociedad. Decisiva una rete di Piotr Zielinski per agli azzurri che, nonostante il pari nel finale, si assicuranoil primo posto nel girone, complice la caduta dell'AZ Alkmaar contro il Rijeka. In un match decisamente meno importante dal punto di vista della classifica cade invece la, battuta dal CSKA-REAL SOCIEDADLa tensione blocca inizialmente il: allo stadio Diego Armando Maradona comanda la Real Sociedad nella prima mezz'ora. Decisivo Ospina su Portu e ...

