EURO Under 21, il sorteggio: Italia con la Spagna nel Gruppo B (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si è tenuto questo pomeriggio il sorteggio per la fase finale del Campionato EUROpeo UEFA Under 21 del 2021 in Ungheria e Slovenia. La fase a gironi si disputerà dal 24 al 31 marzo 2021 mentre la fase a eliminazione diretta a otto squadre con le prime e le seconde dei gironi si giocherà dal 31 maggio al 6 giugno 2021. Ecco il sorteggio completo. Gruppo A Germania Olanda Romania Ungheria Gruppo B Spagna Italia Repubblica Ceca Slovenia Gruppo C Francia Danimarca Russia Islanda Gruppo D Inghilterra Portogallo Croazia Svizzera

