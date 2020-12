“Era un ragazzo come noi”: il saluto di Antonello Venditti a Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Paolo Rossi… era ragazzo come noi”, e un cuore rosso accanto disegnato con un emoticon. Cosi’, con questa didascalia, Antonello Venditti sul suo profilo Facebook, rende omaggio a Paolo Rossi, il campione del mondo 1982 in Spagna morto questa notte all’eta’ di 64 anni. Venditti ha dedicato al calciatore una strofa della sua famosissima canzone ‘Giulio Cesare’, pubblicata nel 1986 e cantata dalle generazioni di quel periodo. “Eravamo trentaquattro, adesso non ci siamo piu’, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l’anno dei Mondiali quelli dell’86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi”. Il testo, dedicato alla ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “… era, e un cuore rosso accanto disegnato con un emoticon. Cosi’, con questa didascalia,sul suo profilo Facebook, rende omaggio a, il campione del mondo 1982 in Spagna morto questa notte all’eta’ di 64 anni.ha dedicato al calciatore una strofa della sua famosissima canzone ‘Giulio Cesare’, pubblicata nel 1986 e cantata dalle generazioni di quel periodo.vamo trentaquattro, adesso non ci siamo piu’, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l’anno dei Mondiali quelli dell’86,era un. Il testo, dedicato alla ...

tancredipalmeri : Paolo Rossi, era un ragazzo come noi. Addio - ilcontemax7 : RT @Djnc78: Era l'anno dei mondiali, quelli dell'82, #PaoloRossi era un ragazzo come noi. ?? Il calcio perde un'icona, l'Italia sportiva un… - Paskalaw : Paolo Rossi era un ragazzo come noi che ci ha fatto sognare . R.i.p. ?? - StaserasolounTG : RT @mauroboccaccio: Era l'anno dei Mondiali quello dell'66 / la regina di Inghilterra era Pelè/ Paolo Rossi era un ragazzo come noi #lamole… - PopCafe_ : 'Era l'anno dei Mondiali quelli dell'86 Paolo Rossi era un ragazzo come noi' (A. Venditti) ... E lo sarai per semp… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era ragazzo «La Lettura» fa l’esame alla meritocrazia: il nuovo numero nell’App e sul computer la Lettura del Corriere della Sera