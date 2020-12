Era Raven di Disney Channel: oggi a 35 anni ingrassata e sposata con… [FOTO] (Di giovedì 10 dicembre 2020) In molti sicuramente la ricorderanno nei panni di Raven, nell’omonima serie tv andata in onda su Disney Channel. Ad interpretare la simpatica teenager che aveva il potere di vedere il futuro è stata Raven Symoné. L’attrice statunitense è stata protagonista anche in altre serie tv e film targati Disney, fino a quando non è quasi del tutto scomparsa dal mondo dello spettacolo. E sono in molti a porsi la stessa domanda: che fine ha fatto Raven Symoné? Vediamo cosa fa oggi e com’è diventata. Dall’esordio ne I Robinson al successo con Disney Channel: ecco oggi cosa fa Raven Symoné e com’è diventata FOTO Nata nel 1985 ad Atlanta, Raven Symoné è una nota ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) In molti sicuramente la ricorderanno nei pdi, nell’omonima serie tv andata in onda su. Ad interpretare la simpatica teenager che aveva il potere di vedere il futuro è stataSymoné. L’attrice statunitense è stata protagonista anche in altre serie tv e film targati, fino a quando non è quasi del tutto scomparsa dal mondo dello spettacolo. E sono in molti a porsi la stessa domanda: che fine ha fattoSymoné? Vediamo cosa fae com’è diventata. Dall’esordio ne I Robinson al successo con: eccocosa faSymoné e com’è diventataNata nel 1985 ad Atlanta,Symoné è una nota ...

